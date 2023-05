ROMA – La protezione civile della Regione Lazio si mobilità per prestare aiuto e supporto alle popolazioni di Cervia e Cesena colpite dall’alluvione di questi giorni. In accordo con la protezione civile dell’Emilia Romagna e con quella di Cervia, partirà, domattina alle 6, il modulo della colonna mobile regionale della Protezionecivile per il servizio alluvionale composto da 50 volontari, con un’idrovora da 25mila litri al minuto, due da 9mila, una da 6mila, 12 idrovore da 2,5mila che serviranno per lo svuotamento delle cantine, due torri faro, un gruppo elettrogeno da 10Kw e una squadra con il drone che sorvolerà il comune di Cervia per monitorare la situazione in tempo reale.

Questo ulteriore supporto si aggiunge a quello già messo a disposizione della Regione Emilia Romagna nei giorni scorsi, a conferma dell’elevata capacità operativa del sistema regionale del Lazio.