Il modulo della colonna mobile della Protezione civile della Regione Lazio per il servizio alluvionale è partito questa mattina alle 4:35 per raggiungere Cervia, uno dei comuni più colpiti dall’alluvione che in questi giorni sta flagellando intere zone dell’Emilia Romagna. Dalla caserma 8 Cerimant di Roma sono partiti una decina di mezzi e circa 40 volontari con una torre faro e

diverse idrovore. Si sono uniti, poi, a coloro che sono partiti da diverse zone del Lazio per un totale di 22 mezzi e 60 volontari con 16 tipi di idrovore, da quella da 25mila litri al minuto, alle due da 9mila, da quella da 6mila alle 12 idrovore da 2,5mila litri che serviranno per lo svuotamento di cantine e locali. Oltre alle idrovore anche un gruppo elettrogeno da 10kw e un drone per sorvolare il comune di Cervia e monitorare la situazione in tempo reale. La squadra è arrivata alle 8.30 e i volontari hanno già allestito la segreteria mobile per il coordinamento delle attività mettendosi subito al lavoro assieme alla Protezione civile dell’Emilia Romagna e a quella di Cervia, per prestare soccorso e supporto alle popolazioni.