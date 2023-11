I Maneskin continuano a mietere successi. La rock band italiana ha conquistato il palcoscenico degli MTV European Music Awards 2023, portando a casa due importanti premi: Best Rock e Best Italian Act. Con queste vittorie, il gruppo sta stabilendo nuovi record per l’Italia nel panorama musicale internazionale.

La cerimonia degli MTV EMAs 2023 era originariamente prevista a Parigi, ma è stata cancellata a causa della crisi internazionale. Nonostante questo, i Maneskin sono riusciti a brillare ancora una volta.

La vittoria del premio Best Rock ha visto i Maneskin superare nomi illustri come Metallica, Red Hot Chili Peppers, The Killers, Arctic Monkeys e Foo Fighters. Questo successo è solo l’ultimo di una lunga serie di trionfi per Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan. Solo poche settimane prima avevano vinto il premio come Best Rock agli MTV Video Music Awards 2023, dimostrando la loro costante eccellenza nella musica rock.

Nel frattempo, mentre il mondo aspetta la release planetaria di “Rush! (Are U Coming?)”, la nuova edizione del loro ultimo album “Rush!” con 5 brani inediti, tra cui il singolo “Honey (Are U Coming?)”, la band sta riscuotendo successi anche con il loro tour mondiale. I Maneskin continuano a dimostrare il loro talento e a incantare il pubblico in tutto il mondo con la loro musica e il loro spirito rock.