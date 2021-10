MILANO – Manifestazione No green pass di ieri a Milano: il bilancio della Polizia è di un arresto e 74 denunce. La Questura, in una nota, scrive: “Gruppi di violenti sono stati costantemente monitorati e bloccati tutte le volte in cui hanno cercato il contatto con le forze dell’ordine e allorquando hanno provato a raggiungere obiettivi sensibili”.

Nove le denunce per “cori di stampo fascista”. A Roma, una dottoressa è stata aggredita sulla banchina della metro dopo una lite con manifestanti no Green pass. Il medico viaggiava su un vagone dove c’era un gruppo di sei manifestanti no pass di ritorno dal sit-in a Circo Massimo. Intervenuta in una discussione su vaccini e certificato verde ne e’ nata una lite. Poi una volta scesa sulla banchina un manifestante l’ha colpita con una testata. La dottoressa è stata portata all’ospedale Cto in codice verde. Gli agenti del commissariato Colombo indagano per identificare gli autori dell’aggressione.