ROMA- Sabato 17 settembre alle ore 10.30, a Roma, presso il Rome Marriott Park Hotel, in via Colonnello Tommaso Masala n. 54, si terrà una manifestazione nazionale della lista ‘Noi Moderati’, per la presentazione dei candidati del Lazio per le prossime elezioni politiche di domenica 25 settembre.

Interverranno i leader nazionali dei partiti del movimento: Lorenzo Cesa, Luigi Brugnaro, Maurizio Lupi, Giovanni Toti. Marco Di Stefano, capolista per la Camera dei Deputati nel collegio plurinominale 1 Lazio 1, segretario Udc Roma e promotore dell’evento insieme agli altri esponenti del movimento locale, spiega: “Questa è una campagna elettorale breve e priva di contenuti, nella quale si rischia di tralasciare i temi più importanti, quelli che riguardano le famiglie, il costo della vita, il futuro dei nostri figli; non vogliamo che questa campagna si trasformi in semplici slogan elettorali. Il voto utile è solo quello che potrà garantire al nostro Paese un Governo serio e affidabile, capace di affrontare e risolvere i problemi dei nostri concittadini e delle tante famiglie in difficoltà”. Poi annuncia le proposte per la famiglia: più fondi per l’assegno unico universale e aumento delle detrazioni per le spese per l’istruzione fino a 1500 euro a studente; innalzamento della retribuzione dei congedi parentali dal 30% al 67%; sostegno agli asili nido aziendali, grazie a un super ammortamento per la costruzione e gestione degli stessi, da mettere a disposizione anche del territorio. Aggiunge che sviluppo del turismo e promozione della cultura saranno punti chiave della loro azione.