Manifestazioni di solidarietà nei confronti della Palestina e di condanna delle azioni di Israele a seguito del conflitto nella Striscia di Gaza. Migliaia di manifestanti, tra cui molti provenienti da diverse parti del mondo, hanno sfilato in varie città, inclusi Roma, Parigi e New York, chiedendo il cessate il fuoco e la fine dei bombardamenti. I partecipanti hanno condannato le azioni di Israele, accusando lo Stato ebraico di “genocidio” e “apartheid”. Nelle manifestazioni sono stati esposti slogan anti-israeliani, e in alcuni casi sono sorti momenti di tensione con le forze dell’ordine. Mentre le proteste si intensificano in diverse parti del mondo, la comunità internazionale resta preoccupata per l’escalation della violenza nella regione.