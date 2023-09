Il dibattito sulla prossima manovra di bilancio è in pieno fermento, con il governo italiano che sta prendendo in considerazione una serie di misure volte a sostenere le fasce più deboli della popolazione e a dare un respiro ai giovani. Tra le novità più significative, spicca la proroga di Quota 103 e l’estensione di Opzione Donna a 58 anni per le lavoratrici, anche se non hanno figli.

La discussione sulle pensioni è solo una parte di un ampio pacchetto di misure che la maggioranza sta mettendo a punto in vista della prossima manovra, che si stima possa avere un impatto di circa 25 miliardi di euro sul bilancio. Tuttavia, si attendono ancora le stime ufficiali da parte di Eurostat e del Tesoro.

Un primo insieme di provvedimenti dovrebbe essere incluso in un decreto collegato alla manovra, il cui sviluppo è previsto tra fine settembre e inizio ottobre, dopo aver acquisito i dati dalla Nadef (Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza).

Tra le misure più rilevanti che verranno discusse ci sono gli interventi contro l’aumento dei prezzi dei carburanti e delle bollette, con l’obiettivo di fornire un supporto soprattutto alle fasce più vulnerabili. Allo stesso tempo, si sta cercando di trovare soluzioni tecniche per evitare di penalizzare gruppi come i pendolari e gli autotrasportatori, fortemente colpiti dal caro benzina.

Inoltre, il decreto dovrebbe contemplare la detassazione delle tredicesime mensilità, con un tetto Isee fissato a 35.000 euro. Tuttavia, non è ancora certo se ci sarà spazio per l’implementazione dello smart working per i lavoratori fragili, dato che bisognerà trovare le risorse necessarie per coprire questa eventualità.

Il tema delle risorse rimane una delle sfide principali nella preparazione della manovra, e il Tesoro sta lavorando per trovare le fonti di finanziamento necessarie. Un contributo significativo dovrebbe provenire dalla tassa sugli extraprofitti contenuta nel decreto asset, che entrerà nel vivo la prossima settimana con la presentazione degli emendamenti al Senato. Tuttavia, è previsto un dibattito acceso, con Forza Italia che ha annunciato l’intenzione di chiedere modifiche al provvedimento.

In questo contesto, il governo cerca di bilanciare le esigenze di diversi settori, mantenendo l’attenzione sulle fasce più deboli e cercando soluzioni sostenibili per rilanciare l’economia italiana. Resta da vedere come si evolveranno le discussioni e quali saranno le misure effettivamente adottate nella prossima manovra di bilancio.