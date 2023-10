La premier Giorgia Meloni ha annunciato che la manovra finanziaria sarà inviata al Parlamento lunedì. Durante un punto stampa ad Acqualagna, ha dichiarato che il lavoro sulla manovra è sostanzialmente completo e chei saldi di bilancio rimangono invariati rispetto a quanto approvato in Consiglio dei ministri. Meloni si è espressa fiduciosa riguardo alla rapidità dell’approvazione della manovra, sottolineando l’importanza di trasmettere un segnale di serietà e chiarezza dall’Italia.

Una delle principali modifiche contenute nella manovra riguarda l’aumento dell’aliquota della cedolare secca dal 21% al 26% per coloro che affittano per periodi inferiori a 30 giorni più di un appartamento. Questa modifica mira a regolare l’affitto a breve termine di più unità abitative.

Inoltre, la manovra prevede un aumento dell’IVA al 22% per prodotti come pannolini e seggiolini auto per bambini. Questi articoli escono dalle categorie con l’IVA agevolata e tornano all’aliquota standard. Mentre alcuni beni, come assorbenti femminili e latte in polvere, vedranno l’IVA aumentare al 10%, pannolini e seggiolini auto non rientreranno in questa categoria, rimanendo soggetti all’IVA ordinaria al 22%.

La manovra, tuttavia, ha ricevuto critiche da parte dell’opposizione. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha dichiarato che la manovra del governo è priva di visione e capacità di stimolare la crescita economica. Ha sottolineato che la previsione di crescita è sopravvalutata e che rende il dibattito sul Patto di stabilità debole.