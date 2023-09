Il panorama economico italiano sta mostrando segni di rallentamento, e il governo si sta preparando a limare le stime del deficit per il 2024 in vista della prossima manovra di bilancio. Questo aggiustamento è stato reso possibile dal fatto che gli effetti del Superbonus non si faranno sentire prima del 2023.27

I dettagli di questa manovra verranno resi noti nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (Def), prevista per domani durante il consiglio dei ministri. Secondo alcune fonti, il governo sta lavorando per ottenere un tesoretto che potrebbe ammontare a 8-10 miliardi di euro, facendo leva sul deficit.

La buona notizia è che i crediti fiscali legati al Superbonus attivati quest’anno verranno conteggiati come “pagabili” solo nel 2023, evitando così di violare le regole europee di bilancio per il 2022. Tuttavia, l’andamento dell’economia sta causando una revisione al ribasso delle stime di crescita del PIL, con una previsione del +0,8% per il 2023, rispetto al +1% indicato inizialmente.

Per quanto riguarda il 2024, il deficit potrebbe aumentare verso il 5-6%, rispetto al 4,5% indicato precedentemente. La vera incognita è il deficit del 2024, che determinerà la dimensione della prossima legge di bilancio. Si parla di alzare le stime, portando il deficit tendenziale al 3,7-3,8% e quello programmatico al 4,2-4,3%, creando uno spazio di 0,4-0,5 punti percentuali, pari a 8-10 miliardi di euro, da destinare principalmente al taglio del cuneo fiscale.

Il debito pubblico è anche al centro delle preoccupazioni, con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che punta a continuare il percorso di riduzione. La cornice della Nota di Aggiornamento al Def rappresenta solo l’inizio del processo, con una manovra di bilancio prevista intorno ai 20 miliardi di euro, che potrebbero salire a 22-23 miliardi. La ricerca di risorse spazia dalla tassa sugli extraprofitti delle banche al Lotto, dalla riforma fiscale alle privatizzazioni, fino all’idea di un condono edilizio. Tuttavia, le misure esatte dovranno ancora essere definite, con il taglio del cuneo fiscale e le misure per la natalità e le famiglie tra le opzioni sicure. Per il resto, dalle pensioni alla sanità, ci sarà da attendere per conoscere i dettagli.