Dopo giorni di trattative e stallo, il calendario della manovra prende finalmente forma, accordando governo, maggioranza e opposizioni. Mercoledì 20 dicembre è previsto l’approdo in Aula al Senato, seguito dal voto sulla fiducia il 22. L’accordo, raggiunto dopo negoziati serrati, sblocca l’avvio dei lavori in commissione a Palazzo Madama e assicura spazio adeguato per la discussione parlamentare.

Inizialmente, le opposizioni mostrano scetticismo, ma gli incontri tra governo e opposizioni si intensificano nel corso della giornata. La proposta di portare il testo in Aula al Senato il 21 dicembre con la fiducia, seguita dal voto finale il 22 mattina, non soddisfa appieno le opposizioni, che temono l’esercizio provvisorio.

Il rischio di un testo approvato in commissione senza il mandato al relatore emerge, ma la maggioranza resta fiduciosa. Il ministro Luca Ciriani afferma che si sta ancora ragionando, auspicando un accordo. Nel corso della giornata, si discute anche la possibilità di spostare al 22 mattina il voto di fiducia. L’accordo, annunciato in serata, prevede che la manovra chiuda con la fiducia in Aula al Senato entro il 22, trasferendo rapidamente il testo alla Camera.

Le votazioni in commissione iniziano il 18 dicembre, con la discussione generale in Aula prevista il 20. L’intesa rispetta i diritti dell’opposizione e della Camera, consentendo un esame approfondito a Montecitorio il 22 dicembre. Nel frattempo, si completa l’iter del decreto collegato alla manovra, ottenendo l’approvazione definitiva alla Camera.