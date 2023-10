Secondo fonti parlamentari, una delle proposte in studio per la prossima manovra economica riguarda una significativa detassazione del reddito per le famiglie con almeno 3 figli, con l’obiettivo di incentivare la natalità in Italia.

Le discussioni in corso prevedono una serie di misure volte a ridurre il carico fiscale sulle famiglie con figli, in particolare concentrandosi su un forte incentivo per i nuclei familiari composti da almeno 3 figli. L’idea è di favorire la crescita demografica e sostenere le famiglie con numerosi figli attraverso vantaggi fiscali significativi.

La proposta riflette l’attenzione del governo verso il tema della natalità e suggerisce l’intenzione di adottare politiche economiche mirate per affrontare questa sfida demografica. Resta da vedere come questa possibile detassazione verrà formulata e implementata nella prossima manovra economica.