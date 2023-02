di WANDA CHERUBINI-

SANREMO- Marco Mengoni è il vincitore della 73esima edizione del festival di Sanremo con la canzone “Due vite”. La Tuscia, a partire da Ronciglione, paese del noto cantante, è in festa! A Marco Mengoni è andato anche il premio dell’orchestra Gianfranco Bigazzi. Premio della critica

Mia Martini a Colapesce e Dimartino con la canzone “Splash”, a cui è andato anche il premio sala stampa Lucio Dalla, mentre il premio Sergio Bardotti per il miglior testo a “Coma cose” con la canzone “L’addio”. Mengoni ha vinto con il 32,31% dei voti, seguito da Lazza che ha cantato “Cenere” con il 18,28%, Mr Rain con “Supereroi” al 17,87%, Ultimo con “Alba” con il 20,39% e Tananai con “Tango” con l’11,15%. “Volevo dedicare la vittoria a tutte le donne che hanno partecipato al festival” – ha detto Mengoni subito dopo la vittoria al festival di Sanremo ed ha aggiunto visibilmente emozionato: “Siamo arrivati in finale in cinque ragazzi e quindi credo sia giusto dedicarlo alle artiste che hanno portato pezzi meravigliosi su questo palco”. Prima della proclamazione dei vincitori Amadeus ha letto la lettera del presidente ucraiano Zelensky, che ha ringraziato l’Italia per il sostegno a cui ha fatto seguito l’esibizione della band ucraina, gli Antytila. La serata finale di Sanremo si è aperta con l’omaggio commosso di Gianni Morandi all’amico Lucio Dalla, che il 4 marzo avrebbe compiuto 80 anni. Questa ultima serata del festival di Sanremo sarà ricordata anche per la provocazione di Rosa Chemical, che si è avvicinato alla prima fila verso Fedez, per poi trascinarlo sul palco e baciarlo appassionatamente sulla bocca, generando non poche polemiche. La serata finale ha visto anche l’esibizione di due intramontabili artisti, Gino Paoli e Ornella Vanoni. Superospiti della serata finale i Depeche Mode. Infine, sul palco è salita anche l’attrice Luisa Ranieri.