Marco Mengoni sarà protagonista di un ruolo speciale nella prossima edizione del Festival di Sanremo. L’artista, vincitore dell’ultima edizione del festival, non solo si esibirà come superospite musicale, ma sarà anche il co-conduttore della prima serata dell’evento. Questa notizia è stata annunciata da Amadeus, il presentatore del Festival, durante la prima puntata del nuovo ciclo di “Viva Rai2!”. L’annuncio è stato accolto con entusiasmo dal pubblico presente al Foro Italico, dove si è tenuta la trasmissione.

Amadeus e Marco Mengoni sono arrivati in ritardo alla nuova location del programma su una macchina decorata con fiori e la scritta “Sanremo 2024”. Fiorello, amico di entrambi, ha commentato scherzosamente, definendoli “la coppia dell’anno”. Mengoni ha espresso la sua gratitudine per l’invito e ha dichiarato: “Grazie Ama per l’invito, ci vediamo in Riviera”.

Dopo l’annuncio a “Viva Rai2!”, Marco Mengoni ha condiviso la notizia su Instagram, ringraziando Amadeus con un messaggio e una foto che li ritraeva insieme. Ha esteso il suo ringraziamento anche a Fiorello, che li ha voluti per il debutto della seconda stagione del suo morning show. L’entusiasmo è palpabile per la partecipazione di Mengoni al prossimo Festival di Sanremo, dove svolgerà un ruolo di rilievo sia come artista che come co-conduttore. Gli appassionati della musica e dello spettacolo attendono con impazienza l’evento.