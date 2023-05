ROMA- ”Il mare è una priorità per la Regione Lazio e non è soltanto una risorsa e una peculiarità per la nostra regione che vanta dieci bandiere blu. Infatti la Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, ha programmato diverse misure sulle politiche del mare ad appena pochi mesi dall’insediamento:

2 milioni e 500mila euro per la manutenzione e la pulizia delle spiagge libere in vista dell’avvio della stagione estiva;

20 milioni di euro per l’acquisto di due navi veloci per il potenziamento del trasporto marittimo con le isole pontine, oltre ad altri 7 milioni di euro per la manutenzione della flotta.

Inoltre, sono in fase di studio degli interventi volti a ridurre il fenomeno dell’erosione costiera a tutela del meraviglioso litorale del Lazio, che deve fare i conti con i recenti cedimenti sul lungomare di Sabaudia e Latina, ma anche con l’insabbiamento dei porti e delle foci.

Naturalmente l’economia blu sarà centrale nella nostra azione di governo, coniugando il turismo, la pesca e la lotta all’inquinamento”. Così in una nota il vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, a margine delle celebrazioni per la Giornata nazionale del Mare.