E’ stato evacuato il paese di Cinigiano (Grosseto), in Maremma, a causa di un importante incendio scoppiato in località Il Crocino di Cinigiano. Alcune abitazioni e infrastrutture risultano danneggiate dalla prima fase del rogo.

In azione per spegnere l’incendio, che in tarda serata risulta ancora attivo, quattro elicotteri e quattro aerei Canadair, a cui si sono aggiunte ulteriori squadre di pompieri provenienti da altre parti della Toscana e dell’Emilia Romagna (come Parma e Bologna) per un numero complessivo di 62 unità. Tutto il paese è stato evacuato. L’incendio sarebbe partito dalla zona di Granaione, nel vicino comune di Campagnatico. Sul posto stanno operando 4 Canadair e elicotteri della Regione.