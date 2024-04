Lazio, Europee 2024 – Marietta Tidei (Iv): “Sarò candidata con la lista Stati Uniti d’Europa nel collegio dell’Italia Centrale. Venerdì 19 aprile a Civitavecchia la presentazione con Matteo Renzi.”

“In un periodo storico caratterizzato da terribili guerre alle porte del nostro continente e da pericolosi impulsi sovranisti e populisti, è assolutamente indispensabile impegnarsi a fondo per rendere l’Europa sempre più solida, unita e inclusiva.

Per questo la nascita della lista Stati Uniti d’Europa è la vera novità delle prossime elezioni europee. Finalmente si mette al centro il sogno e l’ideale di unione vera e concreta degli Stati”, dichiara la capogruppo di Italia Viva alla Regione Lazio Marietta Tidei.

“In questo quadro, da europeista convinta, ho deciso di accettare l’invito di Matteo Renzi e di Italia Viva a candidarmi alle prossime Elezioni Europee, nella lista Stati Uniti d’Europa nel collegio dell’Italia centrale. Si tratta di una sfida gratificante per la fiducia accordatami e allo stesso tempo impegnativa, che affronterò nelle prossime settimane con entusiasmo e determinazione.

Lavoreremo insieme alle altre forze politiche della lista unitaria per un’Europa che torni ad essere il luogo dell’ascolto e delle opportunità a disposizione delle cittadine e dei cittadini. Un’Europa che parli con una sola voce e agisca per rispondere alle sfide del nostro tempo: salute, gestione delle migrazioni, transizione ecologica e digitale”.

La prima tappa di questa nuova affascinante sfida sarà venerdì 19 aprile a Civitavecchia, alle ore 17.30 presso l’aula Pucci, insieme a Matteo Renzi, Gerardo Stefanelli e Luciano Nobili”, conclude Marietta Tidei.