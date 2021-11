di WANDA CHERUBINI-

VITERBO – Marina Cianfarini, 28 enne, è la ragazza di Bassano Romano che il prossimo 29 novembre riceverà la nomina di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per l’impegno portato avanti in ambito sociale. Sarà tra le 33 persone in tutta Italia che il 29 novembre verranno premiate dal presidente della Repubblica. Un titolo, quello di cavaliere della Repubblica, che difficilmente viene assegnato a chi ha meno di 35 anni. “E’ un vanto per me, per Bassano Romano, il mio paese, per la città di Viterbo, ricevere questa onorificenza – ha commentato Marina – Una notizia inaspettata. Marina, dal grande cuore, da ben sette anni svolge volontariato a fianco dei bambini oncologici e delle loro famiglie presso gli ospedali romani e nazionali, “volando” nelle strutture pediatriche di diverse Regioni con la sua inconfondibile valigia colma di speranza. Più giorni della settimana si reca a Roma per svolgere la sua missione. Una “fatina” come la chiamano i bambini oncologici, “la nostra luce” per le mamme, pronta a portare un po’ di sollievo non solo ai piccoli, ma anche alle loro famiglie, cercando di assisterli nel difficile sentiero che la malattia comporta. “Cerco di far diventare questo percorso il meno tortuoso possibile” – spiega Marina, che non si limita soltanto a stare accanto alle famiglie, ma anche a raccogliere fondi, fare beneficenza e scrivere favole per i bambini. Ogni settimana la “fatina” sforna, infatti, nuove fiabe che regala alle mamme affinché possano leggerle ai proprio figli. E noi siamo felici per questo importante riconoscimento che Marina si merita al cento per cento ed onorati di averla nella nostra redazione. Brava Marina! Speriamo che tanti giovani possano seguire il tuo esempio!

