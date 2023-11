Mario Draghi, l’ex primo ministro italiano, ha sottolineato la necessità di non scendere a compromessi sui valori fondamentali dell’Unione Europea (UE), tra cui la pace, la democrazia, la libertà e la sovranità nazionale. Durante un discorso tenuto in un evento del Financial Times, Draghi ha richiamato l’attenzione sugli arretramenti sui valori dell’UE che hanno preceduto il conflitto in Ucraina, tra cui l’ammissione della Russia al G8 nonostante il mancato riconoscimento della sovranità ucraina e il ritiro dall’Afghanistan.

Draghi ha sottolineato l’importanza di difendere questi valori fondamentali e di combattere contro l’ascesa delle autocrazie e delle democrazie illiberali in tutto il mondo. Ha affermato che nonostante le sfide attuali, non ci sono alternative se non quella di vincere questa battaglia per la difesa dei valori dell’UE.

Riguardo all’economia nella zona euro, Draghi ha dichiarato che c’è un rischio di recessione, ma non profondo né destabilizzante, considerando il punto di partenza con una bassa disoccupazione e un mercato del lavoro robusto. Ha spiegato che la politica monetaria potrebbe essere stata un po’ lenta nel combattere l’inflazione, ma ciò è dovuto in gran parte all’aumento dei prezzi del gas causato dalla politica della Russia. Draghi ha previsto che l’inflazione sta scendendo e che i primi due trimestri del prossimo anno saranno cruciali per valutare la presenza o meno di una recessione, ma che comunque non sarà destabilizzante.