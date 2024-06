Mark Rutte è stato designato come il nuovo segretario generale della NATO, dopo il ritiro della candidatura del presidente romeno Klaus Iohannis e il conseguente sostegno di Bucarest al premier olandese uscente. La ratifica ufficiale della nomina è attesa durante il vertice di Washington, previsto dal 9 all’11 luglio, con l’insediamento di Rutte fissato per il 2 ottobre, alla scadenza del mandato prorogato di Jens Stoltenberg.

Rutte, noto come “teflon” per la sua capacità di resistere agli attacchi politici, corona così una lunga carriera iniziata nel 2002 dopo un periodo da manager alla Unilever e culminata con la nomina a primo ministro nel 2010. Dopo aver guidato il governo olandese per 13 anni e superato diverse crisi politiche, Rutte ha dimostrato abilità nel trovare compromessi e gestire situazioni complesse, qualità che lo hanno reso il candidato ideale per la guida della NATO.

La sua nomina arriva in un momento cruciale per l’alleanza, con la necessità di mantenere stabilità e unità in un contesto europeo segnato da tensioni e conflitti. Nonostante alcune critiche legate alla bassa spesa militare dei Paesi Bassi e ai rapporti tesi con il premier ungherese Viktor Orban, Rutte ha saputo superare le difficoltà, dimostrando ancora una volta la sua capacità di adattamento e negoziazione.

La leadership esemplare di Stoltenberg sarà ricordata durante il vertice di Washington, dove si darà ufficialmente l’onore delle armi al segretario uscente, prima di passare il testimone a Rutte. La nuova sfida per Rutte sarà mantenere la coesione dell’alleanza e affrontare le nuove sfide geopolitiche con determinazione e lucidità.