La polizia di Monaco di Baviera ha stimato la partecipazione di “almeno 80 mila” persone alla recente manifestazione contro l’estrema destra, mentre gli organizzatori affermano che erano presenti 250 mila manifestanti. L’evento è stato sospeso per motivi di sicurezza, in quanto il numero di partecipanti superava notevolmente le previsioni, generando preoccupazioni per il mantenimento dell’ordine pubblico, simili a quanto accaduto recentemente a Amburgo.

Il canale pubblico Ard ha specificato che il corteo annullato a Monaco aveva raccolto un numero eccessivo di partecipanti, creando sfide per la gestione della sicurezza. Molti manifestanti hanno esposto cartelli contrari alle idee dell’estremismo di destra, esprimendo posizioni contro la “remigrazione”, ovvero l’espulsione di individui di etnia non-europea. Gli slogan riportati includono messaggi come ‘Remigrate in ginocchio’, ‘Impariamo dalla storia invece di ripeterla’, ‘Nessuna tolleranza per l’intolleranza’, e ‘AfD – un incubo per la Germania’. La discrepanza nelle stime del numero di partecipanti ha generato polemiche e riflessioni sulla portata del sostegno pubblico contro l’estrema destra in Germania.