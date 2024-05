Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in viaggio verso New York per una visita dedicata ai problemi delle Nazioni Unite e al potenziale del multilateralismo. L’obiettivo è quello di contribuire a superare le difficoltà politiche e strutturali dell’Alleanza, puntando a una sua riforma e rafforzamento.

Mattarella porterà al Palazzo di Vetro l’incrollabile credo dell’Italia nel multilateralismo come strumento per contrastare le divisioni globali, soprattutto tra Nord e Sud. Si tratta di una sfida cruciale in un contesto di crisi pandemica, bellica, energetica ed ambientale, dove le Nazioni Unite possono giocare un ruolo fondamentale nel rallentare la crescente contrapposizione tra i blocchi globali.

In occasione del 70° anniversario dell’adesione dell’Italia all’Onu, Mattarella parteciperà a incontri ufficiali con il segretario generale Antonio Guterres e con il presidente dell’Assemblea Dennis Francis. Tra gli impegni previsti, vi è un intervento alla Conferenza sull’obiettivo 16 dell’Agenda 2030, seguito da un discorso politico all’Assemblea generale sul tema “Italia, Nazioni Unite e multilateralismo per affrontare le sfide comuni”.

Tuttavia, è stata cancellata la visita programmata alla Columbia University a causa del ciclone politico che ha colpito l’istituzione e che potrebbe essere strumentalizzato. Mattarella avrebbe dovuto incontrare il Comitato di garanzia dell’Italian Academy, ma gli ultimi avvenimenti hanno suggerito una revisione del programma per evitare controversie e strumentalizzazioni.