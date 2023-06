Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato le evidenti conseguenze del cambiamento climatico nelle vite delle persone, che si manifestano sempre più frequentemente e in modo pervasivo, soprattutto nelle regioni più vulnerabili del mondo. Questa situazione riguarda sia le isole minacciate dall’innalzamento del livello del mare nel Pacifico, sia la desertificazione che sta avvenendo in molte aree.

Il presidente Mattarella ha espresso tali considerazioni durante il suo discorso al XVI Simposio Cotec Europa, tenutosi presso il teatro Massimo di Palermo. All’evento erano presenti anche il presidente della Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, e il re di Spagna, Filippo VI.

Il presidente Mattarella ha affermato che è urgente fornire risposte affidabili e durature a queste problematiche, oltre a dover affrontare le disuguaglianze che aumentano le situazioni di disperazione e abbandono in diverse parti del mondo. Sebbene la crescita economica globale degli ultimi decenni abbia contribuito a indirizzare alcune risorse verso le aree meno fortunate, la pandemia e le tensioni internazionali, come la guerra scatenata dalla Russia contro l’indipendenza dell’Ucraina, hanno causato una contrazione delle economie e una riduzione delle capacità di spesa in tutti i Paesi, soprattutto quelli a basso reddito.

Il presidente ha sottolineato che l’Italia, in occasione degli appuntamenti multilaterali dei prossimi mesi, ha il compito di fare la propria parte. Con la presidenza del G7 nel 2024, l’Italia avrà anche l’opportunità di orientare l’agenda dei lavori in una prospettiva a lungo termine, coordinandosi con i Paesi partner. Alimentazione sicura, clima, energia e investimenti in infrastrutture sostenibili saranno ambiti di interesse, con particolare attenzione al continente africano. La prosperità dell’intero pianeta è in gioco, ha concluso il capo dello Stato.