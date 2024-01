Durante la cerimonia del Giorno della Memoria al Quirinale, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha pronunciato un discorso incisivo e commemorativo. Davanti a Giorgia Meloni, ministri, presidenti di Senato e Camera, esponenti della Comunità ebraica, e il sopravvissuto di Auschwitz-Birkenau Sami Modiano, Mattarella ha richiamato l’Italia al passato oscuro del fascismo.

Ha ricordato come durante il periodo fascista, in un clima di indifferenza, l’Italia adottò leggi razziste ignobili, evidenziando la collaborazione attiva della Repubblica di Salò nella cattura, deportazione e stragi degli ebrei. Mattarella ha sottolineato la necessità di non ripetere gli orrori del passato, specialmente considerando le sfide attuali del mondo.

Il Presidente ha assicurato che la Repubblica italiana non tollererà minacce o intimidazioni verso le comunità ebraiche, lanciando un appello contro odio e intolleranza, ovunque nel mondo. Celebrando i “Giusti,” coloro che resistettero a paura e indifferenza, Mattarella ha indicato il loro esempio come una via diversa, contrapposta a odio e oppressione, guidata dal senso di umanità.

Il monito si è esteso anche a Israele, con un appello a perseguire la strada della pace, condannando ogni forma di guerra, violenza e sopraffazione. Mattarella ha condannato con forza gli eventi dell’7 ottobre ad opera di Hamas, definendoli una “raccapricciante replica degli orrori della Shoah,” mentre ha espresso angoscia per gli ostaggi e le vittime civili palestinesi a Gaza.

Nel Giorno della Memoria, la decisione della Corte dell’Aja di non archiviare l’accusa di genocidio contro Israele formulata dal Sudafrica è stata menzionata. La presidente dell’Unione Comunità Ebraiche italiane, Noemi Di Segni, ha commentato questa decisione come qualcosa che fa male, aggiungendo un ulteriore strato di riflessione alla commemorazione.