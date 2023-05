Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato la Romagna colpita dalle alluvioni, portando il sostegno dello Stato e una promessa di continuità nel supporto alla ripartenza. Durante una giornata intensa, Mattarella ha toccato diverse città, tra cui Modigliana, Forlì, Cesena, Ravenna e Lugo, per valutare personalmente i danni e incontrare coloro che hanno subito gli effetti devastanti dell’alluvione. Il messaggio di vicinanza del Presidente è stato accolto con gratitudine, soprattutto quando ha dichiarato che l’Italia intera è solidale nella ricostruzione, che deve avvenire rapidamente. Mattarella ha lodato la generosità e l’impegno di coloro che hanno lavorato per far fronte all’emergenza e ha espresso il suo dolore per le vittime.

Durante la visita, si è creata una polemica istituzionale a distanza, con il Ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, lamentando l’assenza di rappresentanti del governo durante l’incontro con il Capo dello Stato. Tuttavia, il Quirinale ha risposto in modo deciso sottolineando che la presenza dei membri del governo non è obbligatoria durante le visite del Presidente ai territori italiani.

La visita di Mattarella è stata accolta con entusiasmo dai sindaci e dalla popolazione locale, che hanno apprezzato il gesto di vicinanza del Capo dello Stato. Il Presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha sottolineato l’importanza di questa presenza e ha affermato che la Romagna è anche la sua casa e appartiene a tutto il Paese.

Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, ha espresso la preoccupazione che la regione venga dimenticata, ma Mattarella ha rassicurato che continuerà a sostenere senza interruzioni il processo di ripresa e che le istituzioni nazionali manterranno una costante attenzione anche dopo che l’emergenza sarà passata.

Il territorio colpito è di grande importanza per l’Italia, non solo per le sue dimensioni e la sua storia, ma anche per la vitalità delle sue città e delle aree rurali. Mattarella ha sottolineato l’importanza di una ripartenza veloce e immediata, senza interruzioni. Ha evidenziato l’aiuto delle istituzioni centrali e del governo, che hanno già programmato un sostegno significativo.

L’obiettivo è evitare sentimenti di rassegnazione e abbandono, assicurando che l’attenzione rimarrà costante anche dopo che i riflettori si saranno spenti. Il Presidente ha concluso affermando che sarà presente e attento affinché la Romagna e le altre aree colpite possano continuare a ricevere la stessa attenzione anche quando l’emergenza sarà superata.