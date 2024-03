Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, interviene con fermezza per ribadire il suo ruolo e le sue responsabilità, sottolineando che non è un sovrano e non ha il potere di promulgare leggi solo se gli piacciono. Questo richiamo è stato motivato dalle crescenti pressioni politiche che sembrano voler influenzare il suo ruolo di garante della Costituzione.

Durante un’udienza con la Casagit, Mattarella difende la libertà di stampa come fondamentale per la democrazia, ma allo stesso tempo esorta i media a operare con lealtà nel loro lavoro. Tuttavia, il fulcro del suo messaggio è una chiara ridefinizione del suo ruolo presidenziale, che sembra essere stato messo in discussione dai partiti politici.

Il Presidente spiega che il suo compito non è quello di condividere o approvare le leggi, ma semplicemente di promulgarle, attestando che siano state approvate dalle Camere e che siano conformi alla Costituzione. Ha anche avvertito sul pericolo di uno squilibrio dei poteri se uno dei poteri istituzionali dovesse arrogarsi compiti che spettano ad altri.