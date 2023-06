Il presidente italiano Sergio Mattarella si prepara per una visita privata in Francia, sottolineando l’importanza dei solidi e secolari rapporti tra i due Paesi. Mattarella ricorda l’interdipendenza tra Italia e Francia e l’importanza di superare le divergenze che derivano dalla costruzione dell’Unione europea. Inoltre, fa riferimento all’importante Trattato del Quirinale appena firmato, che rappresenta una cooperazione rafforzata tra i due Paesi. Durante un incontro con giovani diplomatici italiani e francesi all’ambasciata italiana a Parigi, Mattarella sottolinea il ruolo cruciale dei giovani nella costruzione europea, per affrontare le crisi attuali e le sfide future. Egli invita i diplomatici a mantenere un dialogo costante e una reciproca comprensione per contribuire allo sviluppo pacifico delle relazioni internazionali, la risoluzione dei conflitti, la promozione dei diritti umani e la tutela dell’ambiente. Mattarella invita implicitamente Roma e Parigi a superare le recenti tensioni e divergenze, poiché Italia e Francia sono destinate a cooperare. Durante l’incontro con il presidente francese Emmanuel Macron all’Eliseo, non sarà necessario affrontare nuovamente questo tema o cercare di ristabilire relazioni e sintonia, poiché le basi del Trattato del Quirinale sono solide. Mattarella cita il generale De Gaulle per sottolineare l’interdipendenza tra i due popoli latini. Durante la visita, verrà inaugurata una mostra italiana presso il Louvre, che metterà in mostra 60 capolavori provenienti dal museo di Capodimonte, un simbolo tangibile della connessione tra i due Paesi. Le polemiche e le tensioni reciproche sembrano lontane agli occhi del capo dello Stato, che si concentrerà sulle questioni riguardanti la lentezza nella costruzione europea. Mattarella sottolinea la necessità di recuperare fiducia e speranza nel futuro, poiché negli ultimi tempi è stato difficile raggiungere un accordo anche su questioni di modesta portata, come il tetto al prezzo del gas.