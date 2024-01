Matteo Mariotti, il giovane parmigiano che ha perso una gamba sotto il ginocchio in un attacco di squalo in Australia il 9 dicembre, si prepara a un ulteriore intervento chirurgico presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Sebbene affronti la sfida con fiducia e aspiri a riprendere a camminare con una protesi, durante una conferenza stampa esprime il suo disappunto per una spiacevole campagna d’odio scatenata contro di lui.

Matteo riconosce il sostegno ricevuto dalla sua famiglia, amici e anche da sconosciuti che gli hanno inviato amore. Tuttavia, fa riferimento a un’ingiusta ondata di odio associata a una raccolta fondi organizzata per il suo futuro bisogno di assistenza. Matteo afferma di essere stato accusato ingiustamente di truffa, sottolineando che la sua unica “colpa” è quella di essere sopravvissuto all’attacco di squalo.

Durante la conferenza stampa, risponde alle critiche della giornalista Selvaggia Lucarelli, dichiarando che ha commesso un grave errore nei suoi confronti. Esprime profonda agitazione per la campagna d’odio sui social, sottolineando che non è colpevole di nulla e che ha addirittura subito attacchi da parte degli animalisti, nonostante la sua passione per gli animali. Matteo descrive la lotta contro l’odio online come più difficile della sua battaglia contro lo squalo. La sua storia continua a suscitare empatia e dibattito sull’impatto delle reazioni sociali in situazioni di difficoltà personale.