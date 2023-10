Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha ufficialmente annunciato la separazione tra il suo partito e Azione, il partito guidato da Carlo Calenda. Renzi ha sottolineato che hanno cercato fino all’ultimo di collaborare e condividere una lista elettorale, ma la risposta di Calenda è stata sprezzante. In un comunicato, Renzi ha dichiarato che ognuno ha il proprio stile e che non desiderano alimentare polemiche. Augura a entrambi i gruppi buona fortuna per il futuro e afferma che è meglio porre fine a questa situazione piuttosto che continuare a lungo in una sorta di telenovela politica.

Renzi ha chiarito la volontà di Italia Viva di concentrarsi sulla politica e sottolinea che non vuole essere circondato da dispute regolamentari e rancori personali. Il nuovo nome del gruppo politico sarà “Italia Viva – Il Centro – Renew Europe”, e Renzi è sicuro che otterranno un grande risultato alle elezioni.

Il leader di Italia Viva ha anche criticato la recente decisione del governo riguardo al “Cuneo fiscale”, definendo il modo in cui è stato gestito come “cialtroneria”. Ha sottolineato che questa decisione introduce un elemento di falso ideologico nei documenti di bilancio e che sarà necessario affrontare la questione dei 14 miliardi nel 2025 e nel 2026, rendendo le cifre della Nadef errate fin dall’inizio.

Renzi ha anche espresso preoccupazione per le modifiche alle agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli in fuga, sottolineando l’incertezza che queste decisioni creano per coloro che avevano pianificato il loro ritorno in Italia con contratti, mutui e progetti di vita. Ha concluso definendo questo modo di fare politica come “barbaro”.