Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha nuovamente adottato un approccio deciso, firmando una lettera di precettazione per limitare la durata dello sciopero dei mezzi pubblici previsto per lunedì. L’agitazione, originariamente programmata per 24 ore, è stata ridotta a quattro, precisamente dalle 9:00 alle 13:00.

Il ministero ha sottolineato che non tutti i sindacati coinvolti hanno proposto uno sciopero per l’intera giornata, e ha dichiarato che Salvini riconosce il diritto sacrosanto allo sciopero ma è altresì determinato a minimizzare i disagi per i cittadini, specialmente considerando le frequenti agitazioni che si verificano nel giorno prima del weekend o all’inizio della settimana lavorativa.

Tuttavia, i sindacati di base hanno risposto immediatamente, accusando Salvini di passare dalle minacce ai fatti. Antonio Amoroso, segretario nazionale della Cub Trasporti, ha affermato che nonostante la totale chiusura delle parti datoriali rispetto alle richieste salariali, dei diritti, della sicurezza e contro le privatizzazioni, la precettazione è stata definita “un atto gravissimo per uno sciopero indetto nel rispetto delle regole”. L’accusa principale a Salvini è quella di voler privare i lavoratori della libertà di esercitare lo sciopero. La situazione evidenzia le tensioni tra il governo e i sindacati in merito alle politiche e alle condizioni lavorative nel settore dei trasporti.