536.008 studenti in tutta Italia si stanno confrontando con la prima prova dell’esame di maturità 2023, l’italiano. Si tratta di 521.015 candidati interni e 14.993 esterni, distribuiti in 27.895 classi e coinvolgendo 14.000 commissioni. Quest’anno l’esame torna alla formula pre-COVID, con due scritti (o tre in alcuni casi) e un colloquio.

Tra i brani proposti agli studenti, ci sono passi tratti da opere di Alberto Moravia, Salvatore Quasimodo e Oriana Fallaci, oltre a un testo di Marco Belpoliti intitolato “Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp”. Inoltre, una delle tipologie di traccia riguarda l’analisi e la produzione di un testo argomentativo sul tema dell'”idea di nazione” con un brano di Federico Chabod. Un altro testo proposto è tratto da “Dieci cose che ho imparato” di Piero Angela.

Tra le tracce di attualità, una richiama una lettera aperta inviata nel 2021 dal mondo accademico e culturale all’ex ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che invitava a reintrodurre le prove scritte all’esame di maturità durante il periodo della pandemia.

Alle 8:30 in punto è stata resa disponibile la chiave ministeriale per decrittare il testo della prima prova scritta sul sito del Ministero dell’Istruzione. La prova di italiano, comune a tutti gli indirizzi, prevede sette tracce suddivise in tre tipologie: due analisi di testo (una poetica e una in prosa), tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità.

Il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha sottolineato l’importanza di questo momento per gli studenti, definendolo un passaggio verso una nuova vita da affrontare con entusiasmo e serenità. Ha inoltre augurato buona fortuna ai ragazzi e ha ricordato che dopo le prove li attendono l’estate, le vacanze e nuovi impegni stimolanti per costruire il proprio futuro.

Anche la premier Giorgia Meloni ha inviato un messaggio di incoraggiamento ai maturandi, augurando loro buona fortuna per il termine di questo importante percorso che li ha arricchiti.