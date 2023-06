Il tanto atteso esame di maturità è alle porte per oltre 500.000 studenti italiani. L’esame inizia domani, mercoledì 21 giugno, alle 8:30, con la prova scritta di italiano, comune a tutti gli indirizzi. La seconda prova si svolgerà giovedì 22 giugno e riguarderà le discipline specifiche di ogni percorso di studio. Successivamente, i singoli istituti scolastici stabiliranno le date per i colloqui finali, che valuteranno il raggiungimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato. L’esame di maturità torna quindi alla sua formula tradizionale pre-pandemica.

Quest’anno saranno coinvolti 536.008 studenti nelle prove (521.015 interni e 14.993 esterni), con un totale di 14.000 commissioni e 27.895 classi. Il punteggio finale dell’esame di maturità è espresso in centesimi, con un massimo di 40 punti per il credito scolastico, 20 punti per ciascuna delle due prove scritte e 20 punti per il colloquio. La commissione può assegnare fino a 5 punti bonus a chi ne ha diritto. La somma di questi punteggi determina il voto finale dell’esame, con un massimo di 100 (con possibilità di lode) e un punteggio minimo di superamento fissato a 60/100.

Rispetto all’anno precedente, il numero di candidati è leggermente diminuito. Saranno 3.670 candidati in meno rispetto alla maturità del 2022, con un totale di 536.008 studenti. I candidati interni sono 521.015, 1.758 in meno rispetto all’anno precedente, mentre i candidati esterni sono 14.993, 1.812 in meno dell’anno scorso. Si registra un aumento significativo dei candidati interni negli istituti paritari.

La regione con il maggior numero di candidati è la Campania, con 82.742 studenti, seguita dalla Lombardia con quasi 75.988 e dal Lazio con 52.391. La provincia di Napoli, con 44.008 candidati, ha il numero più elevato di maturandi, seguita da Roma con 38.559, Milano con 24.555 e Torino con 17.670.

Nell’ambito dell’esame di maturità, la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha avviato la campagna di sensibilizzazione “Maturità al sicuro” insieme al portale Skuola.net, che si propone di smentire le principali fake news legate all’esame.