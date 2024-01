Il countdown per l’esame di maturità 2024 ha preso il via, coinvolgendo circa 500.000 studenti. Il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato alcune novità riguardanti il colloquio, mentre il ministero si appresta a identificare entro fine gennaio le materie della seconda prova.

Il processo di iscrizione per il prossimo anno scolastico sarà aperto dal 18 gennaio al 10 febbraio, ad eccezione delle Province di Trento e Bolzano e della Valle d’Aosta. Per il Liceo del Made in Italy, le iscrizioni saranno possibili dal 23 gennaio, da effettuare sulla nuova piattaforma Unica, ad eccezione della scuola dell’infanzia, che rimarrà cartacea.

Il Ministro Valditara ha dichiarato che la struttura dell’esame di Stato rimarrà invariata, ma si terrà conto delle criticità emerse nell’anno precedente. Il colloquio avrà una natura dialogica, esplorando la capacità degli studenti di spaziare tra diverse discipline.

La prima prova della maturità è fissata per il 19 giugno, con sette tracce divise in tre tipologie. La seconda prova, il 20 giugno, si baserà sulle materie di indirizzo specifiche. Gli orali inizieranno dal lunedì successivo al secondo scritto e coinvolgeranno argomenti multidisciplinari, esperienze di percorsi trasversali e domande dei commissari.

Tra le novità del prossimo anno, l’attivazione del Liceo del Made in Italy e la riforma degli istituti tecnico-professionali. Circa un centinaio di scuole avrebbe aderito alla riforma dei tecnico-professionali, mentre le adesioni al Liceo del Made in Italy sono ancora da confermare. L’annuncio ha suscitato reazioni contrastanti, con presidi e sindacati che lamentano la mancanza di tempo per l’implementazione delle novità.