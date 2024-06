di WANDA CHERUBINI-

Questa mattina, giovedì 20 giugno, alle ore 8:30, è iniziata la seconda prova dell’esame di Maturità 2024. Nella Tuscia, 2580 studenti, distribuiti in 137 classi con 69 commissioni, sono impegnati nelle varie prove.

Al liceo classico, i maturandi devono affrontare una traduzione dal greco di un testo di Platone, tratto dall’opera “Minosse o della legge”, che esplora i rapporti tra legge, giustizia e politica. Gli studenti del liceo scientifico, invece, devono risolvere due problemi di matematica, che includono lo studio di funzione, e rispondere a 4 degli 8 quesiti proposti su geometria, equazioni e funzioni.

Per il liceo delle Scienze Umane, la prova verte sull’interazione educativa, basandosi sul filosofo e pedagogista John Dewey e la sua opera “Esperienza e educazione”, con riferimenti anche a Maria Montessori. Al liceo artistico, gli studenti devono affrontare discipline progettuali caratteristiche dei vari indirizzi, mentre al liceo musicale la prova è su teoria, analisi e composizione, e al liceo coreutico sulle tecniche della danza.

Gli istituti tecnici vedono diverse prove specifiche: economia aziendale per “Amministrazione, Finanza e Marketing” e “Relazioni internazionali per il marketing”; discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo Turismo; topografia per “Costruzioni, Ambiente e Territorio”; sistemi e reti per “Informatica e Telecomunicazioni”; progettazione multimediale per “Grafica e comunicazione”; e trasformazione dei prodotti per gli istituti agrari, con particolare attenzione a viticoltura ed enologia.

In particolare, la prova di Sistemi e reti per l’indirizzo Informatica e telecomunicazioni dell’ITIS richiede agli studenti di contribuire alla progettazione di un’infrastruttura per cablare in banda larga gli enti pubblici e gestire i dati sanitari nelle strutture pubbliche, tramite una serie di quesiti specifici.