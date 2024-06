di WANDA CHERUBINI-

VITERBO- Prima prova scritta superata questa mattina per i 526 mila studenti. La prova ha compreso tre tipologie di tracce: analisi del testo, testo argomentativo e tema d’attualità.

Per la tipologia A, che riguarda l’analisi del testo, gli studenti hanno potuto scegliere tra un brano tratto da “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” di Luigi Pirandello e la poesia “Pellegrinaggio” di Giuseppe Ungaretti. Per la tipologia B, il testo argomentativo riguarda le tracce proposte per l’analisi e la produzione di un testo argomentativo, che hanno incluso un estratto da “Storia d’Europa” di Giuseppe Galasso, che invita a riflettere sull’uso dell’atomica. Inoltre, c’era un testo di Maria Agostina Cabiddu sull’importanza della Carta costituzionale. “Riscoprire il silenzio” della giornalista Nicoletta Polla-Mattiot. Inoltre, presente anche una traccia geopolitica riguardante il “equilibrio del terrore” nel contesto internazionale e nella storia. Nella tipologia C, che ha riguardato la riflessione critica su tematiche di attualità. Per questa tipologia, le tracce proposte sono: “Elogio dell’imperfezione” di Rita Levi Montalcini; “Profili, selfie e blog” di Maurizio Caminito. Gli studenti hanno avuto a disposizione sei ore per completare la prova.

I maturandi della Tuscia sono stati particolarmente soddisfatti delle tracce proposte. Molto gettonata tra i maturandi del liceo linguistico del Buratti come tra quelli del magistrale Santa Rosa e dell’Itis di Viterbo è stata la traccia C2, sul diario e i profili, selfie e blog, ma anche la riflessione sull’uso dell’atomica e quello letterario su Pirandello. Finito il tema di italiano, è già tempo di ripassare per la seconda prova di domattina, sempre di 6 ore, specifica per ogni indirizzo scolastico. Quindi i maturandi del liceo scientifico si cimenteranno con la matematica: la prova prevede la risoluzione di un problema, da scegliere fra due proposti, e la risoluzione di quattro quesiti tra otto, su algebra, aritmetica e geometria. I maturandi del classico dovranno affrontare il greco, quelli del linguistico la terza lingua. All’Itis, gli studenti dell’indirizzo informatico dovranno affrontare “Sistemi e reti” anzichè informatica. La maturità si concluderà con la terza prova, l’orale che inizierà il 24 giugno.