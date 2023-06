Gli Esami di Stato 2023 sono ufficialmente iniziati, coinvolgendo 536.008 studenti, di cui 521.015 interni e 14.993 esterni. Le commissioni d’esame sono 14.000, suddivise in un totale di 27.895 classi. Decine di migliaia di docenti, tra presidenti e commissari d’esame, parteciperanno alle prove della Maturità e saranno responsabili di valutare l’esito delle tre prove: due scritte e l’orale conclusivo. La prima prova, quella di italiano, si svolgerà mercoledì 21 giugno alle 8:30, seguita il giorno successivo dalla prova disciplinare scritta. Le commissioni inizieranno oggi le sedute plenarie per l’organizzazione generale dei lavori, tra cui la definizione del calendario dei colloqui.

Dopo tre anni di pandemia da COVID-19, si torna alle tre prove “classiche” degli Esami di Stato, ma i sindacati lamentano che la remunerazione per i docenti e i dirigenti scolastici coinvolti sia rimasta praticamente invariata. Essi riceveranno compensi che risalgono a oltre 15 anni fa, quando furono stabiliti i nuovi criteri di retribuzione. Le quote-base per il ruolo svolto variano da 400 a 1.200 euro lordi, cui si possono aggiungere eventuali maggiorazioni, soprattutto per coprire i costi di trasferta. I sindacati criticano questa situazione, considerando inadeguati i compensi, soprattutto considerando che l’inflazione degli ultimi due anni è stata a due cifre.

Marcello Pacifico, presidente nazionale dell’Anief (Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori), dichiara che è quasi offensivo dover ancora una volta commentare la scarsa remunerazione, soprattutto considerando gli aumenti dell’inflazione e gli incrementi salariali limitati degli insegnanti negli ultimi anni. Pacifico sottolinea che pagare poco più di 200 euro netti a un commissario interno per giorni di lavoro aggiuntivo durante l’estate, in aule prive di condizionatori, per valutare decine di studenti, è un insulto alla professione. Il sindacalista critica la discrepanza tra la retribuzione degli insegnanti e quella di altri lavoratori.

La situazione solleva dubbi sulla serenità dei docenti nell’affrontare gli esami finali, nonostante le richieste del ministro dell’Istruzione e del merito di svolgerli con tranquillità nelle scuole. Il sindacato Anief continua a denunciare questa situazione, sottolineando l’importanza di valorizzare adeguatamente il lavoro degli insegnanti durante gli Esami di Stato.