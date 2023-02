Moltissime le persone che anche oggi hanno reso omaggio a Maurizio Costanzo presso la camera ardente nella sala della Protomoteca in Campidoglio che è stata parta fino alle ore 18. Tra i prima ad arrivare stamani Nicola Zingaretti, ma anche Veronica Pivetti, Enrico Mentana, che ha incontrato per la prima volta Costanzo nell’87-88 a Venezia, “dove teneva il filo delle conferenze alla Mostra del cinema. Nel 1991 sono passato a Mediaset e lui è sempre stato per me un fratello maggiore, più che maestro. In 18 anni sono mille cose fatte insieme… I ricordi però li tengo per me”. Veronica Pivetti ha dichiarato: “La prima cosa che mi viene in mente con lui sono le belle chiacchierate. Io sono stata spesso sua ospite in radio e in tv, mi sembrava doveroso essere qua”. Zingaretti ha affermato: “C’è sempre stato da parte sua l’impegno civile per Roma, la sua curiosità e non smetterò mai di ringraziarlo per i suoi consigli. Per tutti noi è come se fosse parte del nostro appartamento. Costanzo c’è da sempre”. Domani i funerali si terranno alle 15 alla chiesa degli Artisti a Roma.