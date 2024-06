ROMA – Il 21 giugno p.v., ore 16:00, su iniziativa del Sen. Maurizio Gasparri, in collaborazione con Fondazione Artemisia e.t.s. e Artemisia Academy, si terrà il Convegno “MEDICINA 2.0: L’IMPATTO DELL’IA SULLA SANITÀ”. Al termine è prevista la cerimonia di assegnazione del Premio Giovani Talenti Artemisia Academy, che sarà conferito alla persona vincitrice del Bando Artemisia Academy “Most Promising Research Project for A.I. in Medical Applications”.

L’evento avrà luogo presso la Sala degli Atti Parlamentari – Biblioteca del Senato della Repubblica Giovanni Spadolini – Roma, Piazza della Minerva, 38.

L’Iniziativa ed il progetto hanno lo scopo di promuovere la crescita del capitale umano, l’impegno nella ricerca scientifica per lo sviluppo di applicazioni di Intelligenza Artificiale in ambito sanitario, e la collaborazione fra professionisti interdisciplinari e fra Sistema Pubblico e Privato, in linea con il Programma Strategico per l’Intelligenza Artificiale 2022-2024, adottato dall’Italia con l’obiettivo di potenziare il sistema di Intelligenza Artificiale nel Paese.

L’autorevole giuria del Premio Giovani Talenti Artemisia Academy è composta da esponenti di spicco del mondo accademico in ambito medico ed informatico ed è parte del panel relatori del Convegno.

La persona vincitrice sarà premiata dalla Presidente della Fondazione Artemisia e.t.s., Mariastella Giorlandino.

PER ISCRIVERSI E PARTECIPARE IN PRESENZA E’ NECESSARIO ACCREDITARSI SCRIVENDO A:

segreteria@artemisiafondazione.it

L’evento sarà anche trasmesso in diretta streaming al seguente link:

https://webtv.senato.it/webtv_live