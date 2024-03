Il Procuratore Nazionale Antimafia, Giovanni Melillo, ha richiesto di essere ascoltato dalla Commissione Antimafia per chiarire fatti e problemi legati a vicende delicate che coinvolgono funzioni statali. Questa richiesta è giunta come risposta a una serie di polemiche che sembrano avere l’obiettivo di danneggiare l’immagine dell’ufficio e di delegittimare istituzioni neutrali come la Procura Nazionale Antimafia e la Banca d’Italia.

Melillo ha sottolineato la gravità delle questioni in corso e la complessità della gestione delle banche dati, che raccolgono informazioni sensibili necessarie per reprimere reati. Ha anche evidenziato la necessità di valutare la legislazione e la struttura dell’amministrazione pubblica per garantire la tutela del segreto investigativo e la sicurezza dello Stato.

L’inchiesta di Perugia è stata al centro delle discussioni. Melillo ha affermato che le condotte dell’ufficiale Pasquale Striano sembrano essere parte di un sistema più ampio piuttosto che il risultato di azioni individuali. È stata sollevata la questione degli accessi non legittimi ai dati, con Melillo che ha dichiarato che è fondamentale fare chiarezza su questa situazione.

Tuttavia, Melillo ha anche espresso preoccupazione per il possibile uso strumentale di questa vicenda da parte delle destre per attaccare istituzioni importanti come la Direzione Nazionale Antimafia o la stampa. Ha sottolineato che la libertà di stampa non deve essere compromessa.

Inoltre, il vicepresidente della Commissione Antimafia, Federico Cafiero de Raho, ha difeso il suo diritto di partecipare all’audizione, nonostante le richieste contrarie, evidenziando la sua volontà di fornire contributi significativi alla discussione.