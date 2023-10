La Premier Giorgia Meloni ha rivolto un messaggio alla convention della Democrazia Cristiana (DC) a Saint Vincent, evidenziando il ruolo fondamentale del centrodestra nel consolidare la democrazia dell’alternanza in Italia e guidare il paese verso la Terza Repubblica attraverso riforme costituzionali.

Meloni ha sottolineato il percorso di crescita e strutturazione del centrodestra nel corso dei decenni, nonostante le sfide e i momenti difficili. Ha enfatizzato l’importanza di far dialogare tutte le identità presenti all’interno del centrodestra, cercando sempre nuove soluzioni e adattandosi alle esigenze del momento.

Il centrodestra è descritto come un’entità moderna e dinamica, in grado di rappresentare la sintesi di diverse idee radicate nella tradizione conservatrice e cristiano-liberale. Meloni ha evidenziato l’approccio valoriale del centrodestra, basato su principi come la famiglia, la Patria, la libera impresa, la sussidiarietà e l’appartenenza all’Occidente.

La Premier ha enfatizzato l’importanza della tradizione dei democratici cristiani all’interno del centrodestra, sottolineando che i valori condivisi sono un elemento chiave per la coesione del blocco.

Meloni ha inoltre riconosciuto l’importanza storica della Democrazia Cristiana, sottolineando il suo ruolo durante il Dopoguerra e il miracolo economico italiano. La DC è stata vista come un blocco anticomunista, rappresentando i corpi intermedi, la borghesia produttiva e i ceti popolari.

La fine della Prima Repubblica ha portato alla fine della DC come partito, ma ha dato vita al centrodestra come nuovo blocco alternativo alla sinistra. Questo cambiamento è stato visto come una risposta vincente alle esigenze di milioni di italiani e ha segnato un passo significativo nella storia politica italiana.