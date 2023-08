Nel quadro di una serie di iniziative volte a rispondere alle esigenze di comunità colpite dalla criminalità e dalla degradata situazione sociale, il parroco di Caivano, Don Maurizio Patriciello, ha scritto alla premier Giorgia Meloni, invitandola a visitare il Parco Verde, un luogo emblema delle difficoltà affrontate da questa comunità. La sorpresa è giunta quando la presidente del Consiglio ha accettato l’invito.

Durante una seduta del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni ha condiviso il suo impegno a “bonificare l’area” di Caivano, sottolineando che la criminalità non può trovare rifugio in nessuna zona. Ha annunciato con fermezza di accettare l’invito di Don Patriciello e ha assicurato che questa non sarà solo una visita, ma un’opportunità per offrire sicurezza alla popolazione. Ha altresì espresso l’intenzione di ripristinare e riattivare al più presto il centro sportivo abbandonato, che è stato identificato come uno dei luoghi dei terribili abusi subiti dalle vittime.

Don Patriciello ha accolto con entusiasmo la decisione di Meloni, ringraziando sia la premier che il Signore per questa opportunità. Anche la madre di una delle vittime ha fatto appello a Giorgia Meloni, chiedendo assistenza per trasferire la sua famiglia in un luogo sicuro, così come avviene per i collaboratori di giustizia, per garantire loro un futuro migliore lontano dagli orrori subiti.

Questo evento ha evidenziato una serie di problematiche affrontate dalla comunità di Caivano, tra cui la criminalità, la droga e la mancanza di opportunità. Le forze dell’ordine hanno compiuto importanti progressi nel contrastare il crimine organizzato nella zona, ma Don Patriciello sottolinea che è necessario agire non solo sulla repressione ma anche sulla rigenerazione sociale e sulla fornitura di servizi essenziali.

La visita di Giorgia Meloni e il suo impegno dimostrano una volontà di affrontare tali questioni in modo olistico. Nel frattempo, è in corso un’indagine sulle violenze subite dalle due bambine, con diversi sospettati attualmente sotto esame.

Oltre a questa iniziativa, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato un piano educativo contro la violenza di genere nelle scuole secondarie, che coinvolgerà esperti e studenti in discussioni e riflessioni sul tema.

La decisione di Meloni rappresenta un passo significativo nella direzione di una comunità più sicura e rigenerata, ma la sfida di risolvere le questioni profonde di Caivano rimane ancora aperta.