Giorgia Meloni commenta l’esito del Consiglio Europeo e spiega il cambio di atteggiamento dell’Unione Europea sui migranti. In un’intervista al Corriere della Sera, la leader di Fratelli d’Italia esprime le sue opinioni su vari temi, tra cui il salario minimo, la ratifica del Mes e il caso Santanché.

Meloni mostra scetticismo sul salario minimo e afferma che la ratifica del Mes può attendere. Non sembra preoccupata dal caso della ministra Santanché e afferma che è necessario evitare il “tafazzismo”, perché si è molto vicini agli obiettivi prefissati.

La settimana inizia con una serie di problemi mediatici per il governo, inclusi gli epiteti sessisti del sottosegretario Vittorio Sgarbi e le critiche rivolte alla ministra Daniela Santanchè per la gestione delle sue aziende. Il governo dovrà affrontare queste situazioni in modo tempestivo, soprattutto considerando che il primo ministro sarà a Milano per rassicurare gli imprenditori durante un importante evento di Assolombarda.

La premier si recherà a Milano per incontrare i rappresentanti dell’associazione degli industriali e rispondere alle perplessità sollevate da questo settore cruciale per il governo. Assolombarda è considerata l’associazione più influente del Sistema Confindustria, rappresentando gli industriali della Città Metropolitana di Milano e delle province di Lodi, Monza e Brianza e Pavia.

Mentre il caso Sgarbi viene ignorato da Palazzo Chigi, per quanto riguarda la situazione della Santanchè, la linea rimane la stessa: fiducia nella ministra e attesa delle sue comunicazioni al Senato. Tuttavia, si rimane vigili per eventuali novità dall’inchiesta di Milano.

Nello stesso periodo, Matteo Salvini si incontrerà con la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, il che potrebbe causare problemi futuri nella coalizione di centrodestra. Salvini ha proposto che il centrodestra si presenti unito in un accordo scritto alle elezioni europee del 2024, ma ci sono reazioni diverse all’interno della maggioranza, che vanno dalla sorpresa all’indifferenza.

La settimana sarà caratterizzata anche dall’esame della proposta di legge di Fratelli d’Italia sulla maternità surrogata come reato universale. Le opposizioni si preparano a combattere, presentando pregiudiziali di costituzionalità che sollevano dubbi sulla legittimità della persecuzione di un reato commesso in uno Stato estero dove è legale.

Inoltre, si terrà l’informativa di Daniela Santanchè al Senato, la discussione sul Mes e la votazione sul rinvio di quattro mesi per il Fondo Salva-stati. Meloni si impegnerà anche a livello europeo per affrontare il tema delle alleanze UE e cercherà di mitigare le posizioni della Polonia sulla questione dei migranti durante la sua visita a Varsavia come presidente dell’Ecr.