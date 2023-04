La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato all’inaugurazione del Salone del mobile di Milano, dove ha sottolineato l’importanza dell’eccellenza italiana nel mondo. Durante la visita, la premier ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla tenuta del sistema economico e sociale italiano, a causa della mancanza di investimenti sulla natalità. Meloni ha proposto di puntare sulla demografia e sull’incentivazione delle famiglie a mettere al mondo figli, rafforzando così il sistema economico e la natalità italiana. “In Italia ci sono sempre più persone da mantenere e sempre meno persone che lavorano – ha affermato la premier- Questo problema si risolve in vari modi: il modo su cui lavora il governo non è solo quello dei migranti, ma anche quello della grande riserva inutilizzata che è il lavoro femminile. Portandolo alla media europea e puntando sulla demografia, con l’incentivazione da parte delle famiglie di mettere al mondo dei figli”. Inoltre Meloni ha annunciato che arriverà un collegato alla finanziaria che punta sul sostegno alle eccellenze italiane, includendo la difesa del marchio, il sostegno alle piccole e medie imprese e la formazione. La premier ha anche sottolineato l’importanza di conciliare il tema dell’Europa con gli interessi nazionali, affermando che l’autonomia strategica europea è fondamentale per garantire la forza dell’Italia nel quadro continentale. Infine, Meloni ha elogiato l’eccellenza del settore dell’arredo e del legno 100% made in Italy, proponendo di coniugare sostenibilità ambientale ed economica in una filiera del legno-arredo indipendente.