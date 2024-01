Il vertice tra Giorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano, e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, tenutosi a Forlì ha attirato l’attenzione, tanto che alcuni storici potrebbero in futuro parlare del “Patto della Piadina”. Mentre una protesta di manifestanti colpiti dall’alluvione definiva il summit come una “passerella elettorale”, Meloni e Von der Leyen hanno discusso in un incontro bilaterale di un’ora, affrontando diverse tematiche di attualità e prospettiva.

Al termine dell’incontro, la premier italiana ha sottolineato la discussione di vari argomenti, inclusi quelli del prossimo Consiglio europeo, il bilancio dell’Unione, la necessità di garantire risorse all’Ucraina, la questione dell’immigrazione e il piano Mattei. Meloni ha elogiato l’approccio italiano alla gestione della dimensione esterna del problema migratorio, sottolineando la collaborazione con Von der Leyen su questo fronte.

Il rapporto tra Italia e Unione Europea si è consolidato, con particolare attenzione al supporto europeo per la ricostruzione dei territori colpiti dall’alluvione lo scorso maggio. La revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) consentirà all’Italia di investire 1,2 miliardi in difesa idraulica, ripristino di viabilità e infrastrutture. Von der Leyen ha elogiato l’Italia per essere in linea con la tabella di marcia e ha promesso ulteriore aiuto per aiutare le regioni colpite a “rimettersi in piedi e ad essere più resilienti”.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha espresso soddisfazione per gli investimenti aggiuntivi ma ha ribadito l’importanza di garantire il 100% dei rimborsi per i danni subiti, simile a quanto avvenuto dopo il terremoto.

La giornata intensa ha incluso anche impegni a Bologna, dove Meloni ha firmato un accordo per il Fondo di Sviluppo e Coesione, e una visita al salone Marca. Un piccolo siparietto è avvenuto quando Bonaccini ha commesso un lapsus, citando “commissario Vannacci” invece di Vattani a proposito degli investimenti per il Tecnopolo e della missione in Giappone.