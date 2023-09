La Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha espresso sorpresa e preoccupazione riguardo alla decisione del governo tedesco di finanziare organizzazioni non governative impegnate nell’accoglienza dei migranti irregolari in Italia e nei soccorsi nel Mar Mediterraneo. In una lettera indirizzata al cancelliere tedesco Olaf Scholz, Meloni ha sollevato alcune domande e perplessità riguardo a questa iniziativa.

Meloni ha sottolineato che, per quanto riguarda l’assistenza a terra, sarebbe più opportuno facilitare questa assistenza sul territorio tedesco piuttosto che in Italia, dato l’onere finanziario che essa comporta. Inoltre, ha evidenziato che la presenza delle imbarcazioni delle ONG in mare ha l’effetto di incoraggiare ulteriori partenze di imbarcazioni precarie, aumentando il rischio di tragedie in mare.

La Presidente del Consiglio ha sottolineato l’importanza di concentrare gli sforzi, anche finanziari, nell’ambito dell’Unione Europea, sulla creazione di soluzioni strutturali al fenomeno migratorio. Questo potrebbe includere la collaborazione con i paesi di transito della sponda sud del Mediterraneo per affrontare il problema alla radice.

Giorgia Meloni ha evidenziato l’impegno del governo italiano nel gestire una pressione migratoria eccezionale e ha menzionato gli sforzi internazionali, inclusa la visita della presidente della Commissione Europea von der Leyen a Lampedusa e il progresso nell’attuazione del Memorandum d’intesa Ue-Tunisia.

Il governo tedesco ha confermato di aver ricevuto la lettera e ha annunciato che le verrà data una risposta. Nel frattempo, il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha sottolineato l’importanza di affrontare la questione migratoria a livello europeo e ha auspicato una soluzione europea in collaborazione con la Francia.

Il ministro dei Trasporti italiano, Matteo Salvini, ha condannato il finanziamento da parte di Paesi stranieri di associazioni private che facilitano l’immigrazione clandestina in Italia, definendolo “vergognoso” e “inaccettabile”.

In un contesto più ampio, il premier ungherese Viktor Orban ha dichiarato che il Patto sulla migrazione di Bruxelles è fallito e ha evidenziato un aumento della violenza al confine meridionale dell’Ungheria a causa dell’immigrazione illegale. Orban ha sottolineato gli sforzi dell’Ungheria nel prevenire attraversamenti illegali delle frontiere e gli attacchi alle pattuglie di frontiera.