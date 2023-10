La premier italiana, Giorgia Meloni ha spiegato il motivo per cui non poteva partecipare personalmente all’evento “L’Italia vincente – Un anno di risultati”, manifestazione organizzata da FdI al Teatro Brancaccio di Roma per festeggiare un anno di governo. Nel videomessaggio girato dal Cairo, spiega che aveva bisogno di passare del tempo con sua figlia di sette anni e di raccogliere le idee. Tuttavia, ha dichiarato di essere impegnata in una conferenza internazionale sulla crisi in Medio Oriente e che non era certa di poter tornare in Italia in tempo per l’evento. Meloni ha enfatizzato il sostegno e l’affetto ricevuti dagli italiani, affermando di rappresentare “l’Italia vera” e di voler riformare senza guardare in faccia a nessuno. Ha anche sottolineato che la cattiveria e i metodi per indebolirla sono aumentati, ma ha promesso di mantenere la determinazione nel perseguire gli obiettivi del suo governo. Meloni evoca un nemico senza mai nominarlo, fa un riferimento ad “altri che si rotolano nel fango”. Nel suo messaggio, non ha menzionato questioni personali ma ha concentrato le sue affermazioni su questioni politiche. “Noi rappresentiamo un’Italia orgogliosa e capace di dare fiducia ai suoi cittadini, che premia il merito e il talento e onora il lavoro, un’Italia con la schiena dritta e lo sguardo fiero, una Italia giusta”- ha detto la presidente del Consiglio nel video.