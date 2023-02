La premier Giorgia Meloni non nega che il rapporto tra Italia e Francia sia cambiato e nella prima conferenza a Bruxelles ha detto: “Nessun passo indietro, nessun abbassamento della tensione. Emmanuel Macron ha sbagliato politicamente”.

L’invito dell’Eliseo a Volodymyr Zelensky e Olaf Scholz viene preso dalla premier per sottolineare come non ci debba essere “un’Europa di serie A e serie B”, dato che “se affonda la nave, si ricordi il Titanic, affondiamo tutti, non conta quanto hai pagato il biglietto”. Per la premier “quando l’Italia non è d’accordo deve dirlo. Non basta stare in una foto per descrivere la nostra centralità”. Una conferenza quella della premier che non è casuale, visto che domani e lunedì si terranno le regionali in Lazio e Lombardia. Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto: “E’ stato un errore della Francia non coinvolgerci con Zelensky, visto che c’è un Trattato del Quirinale”. Ed il vice premier Matteo Salvini ha aggiunto: ” La spocchia di Macron è incomprensibile”.