La premier Giorgia Meloni assicura: “Non ci rassegniamo all’idea che ci siano territori e servizi di serie A e B”. Lo dice davanti a 7 mila sindaci, di piccoli comuni da Nord a Sud presenti per il progetto di Poste italiane “Polis-Casa dei servizi digitali”.

Le parole del premier so no dette mentre la Lega attende l’approdo in Consiglio dei ministri del disegno di legge sull’Autonomia differenziata del ministro Roberto Calderoli. Domenica 5 febbraio Meloni, Salvini e Silvio Berlusconi parteciperanno insieme a un evento elettorale a Roma e il 7 saranno assieme sul palco a Milano per sostenere la campagna elettorale nel Lazio ed in Lombardia. Fonti di governo spiegano che non è ancora chiuso il testo di Calderoli. Il superamento del criterio della spesa storica, e modifiche rispetto alle bozze precedenti per rimarcare il ruolo del Parlamento per definire i Lep, i Livelli essenziali di prestazione, sono la chiave per evitare squilibri fra le regioni. Il ddl in materia dovrebbe arrivare sul tavolo del prossimo pre-Consiglio dei ministri, in vista della riunione del Cdm di giovedì, secondo la strada segnata nel vertice di governo del 18 gennaio.