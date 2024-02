La leader della coalizione di governo, Giorgia Meloni, ha sottolineato la determinazione della maggioranza nel governare nonostante le sfide e le tensioni interne. In un’intervista al Tg5, Meloni ha dichiarato che, nonostante le varie sfumature presenti all’interno della coalizione, la maggioranza rimane compatta e unita nell’affrontare le questioni politiche del momento.

Rispondendo alle domande riguardanti le campagne elettorali imminenti per le Europee e la possibile influenza su questioni cruciali come l’ex Ilva, il caro vita e le proteste degli agricoltori, Meloni ha sottolineato che i lavori sui vari fronti non verranno bloccati dalla politica elettorale. Ha enfatizzato che il modo migliore per fare campagna elettorale è continuare a governare in modo efficace e responsabile, affrontando le problematiche con serietà.

Meloni ha inoltre ribadito l’importanza di affrontare le questioni complesse che sono state trascurate per anni, sottolineando l’impegno della coalizione nel gestire tali dossier con determinazione e serietà.

La dichiarazione di Meloni riflette la determinazione della coalizione di governo nel mantenere la coesione interna e nell’affrontare le sfide politiche con fermezza e determinazione, nonostante le pressioni della politica elettorale imminente.