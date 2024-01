Il recente incontro tra il leader italiano Giorgia Meloni e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Istanbul ha portato a importanti sviluppi riguardanti la gestione dei flussi migratori provenienti dalla Libia. Meloni ha cercato di replicare il successo degli sforzi condivisi che hanno frenato i flussi migratori lungo la tratta Turchia-Italia, ottenendo un impegno da Erdogan per collaborare nella riduzione dell’instabilità nella sponda sud del Mediterraneo.

L’incontro, che è durato oltre due ore, ha visto anche Meloni esprimere gratitudine a Erdogan per i suoi sforzi di mediazione fra Ucraina e Russia, in particolare per l’accordo sul grano. Tuttavia, le notizie sul confronto tra Israele e Hamas sembrano essere state trattate con meno enfasi, indicando forse sensibilità diverse su quel delicato dossier.

La situazione geopolitica nel Mar Rosso è emersa come un’urgenza di rilievo anche nell’agenda italiana, con il presidente Mattarella sottolineando l’importanza che “le guerre ai confini dell’Europa ci riguardano”. Meloni, che ha iniziato una serie di impegni internazionali, ha affrontato le priorità con Erdogan, concentrandosi sull’obiettivo comune di rafforzare la cooperazione migratoria e ridurre i flussi irregolari.

L’incontro ha toccato anche questioni di sicurezza e sviluppo in Africa, in vista del prossimo vertice Italia-Africa a Roma. Le relazioni bilaterali tra Italia e Turchia, compreso l’interscambio commerciale che ha superato i 25 miliardi di euro, sono state esaminate, con un focus sulle opportunità economiche, in particolare nel settore della Difesa. L’azienda italiana Leonardo potrebbe beneficiare di opportunità nel settore dei droni, con la possibilità di equipaggiare i droni Astore con missili leggeri o razzi guidati, come il sistema Cirit della società turca Roketsan.