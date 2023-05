Dal 5 al 7 maggio il laghetto dell’EUR si trasformerà in House of Mobility per la terza edizione degli Electric Days, l’evento italiano dedicato alla transizione energetica della Mobilità promosso da Motor1.com e InsideEVs.it, con la presenza di 20 brand della filiera dell’elettrico. Obiettivo: la “sfida elettrica” del 2035.

Nell’area expo antistante al laghetto sarà possibile visitare “Italia Elettrica”, rassegna di prototipi, auto e tecnologie messe a punto da start up italiane, ma anche un percorso ideato da Pininfarina, che illustra la genesi stilistica di un veicolo del futuro e racconta come il design si applica alla sostenibilità. Non mancheranno test drive gratuiti a bordo di oltre 30 vetture elettriche e ibride. Tutti gli aspetti organizzativi della manifestazione sono curati da Meneghini & Associati.

Appuntamento clou della prima giornata dedicata agli approfondimenti e ai dibattiti, in collaborazione con Motus-E, sarà il talk “La resistenza alla transizione è umana” del filosofo Umberto Galimberti.

Nel fine settimana del 6 e 7 maggio per la prima volta gli Electric Days apriranno al pubblico con una serie di attività per aiutare a compiere scelte consapevoli in relazione ai consumi in mobilità, e la presenza di divulgatori d’eccellenza, special guest ed influencer.

Per maggiori informazioni: www.electricdays.it realizzato da Meneghini & Associati.